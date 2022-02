Apple Watch Serie 7 a 349 euro? Con l'offerta combo di Unieuro

Unieuro è carica e per questi giorni, fino al 27 febbraio 2022, sta riempiendo il suo store di promozioni da togliere il fiato. Un'occasione unica quella del nuovissimo Apple Watch Series 7. Mettilo nel carrello a soli 349 euro, invece di 469 euro. Approfitta dell'offerta combinata che Unieuro sta regalando a tutti coloro che acquistano online sul suo sito questo incredibile prodotto. Oltre allo sconto già applicato che porta il prezzo di questo smartwatch iOS a 449 euro, potrai abbassarlo ulteriormente di 20 euro grazie al codice coupon “EXTRA20” da inserire al check out. E, per concludere, riceverai ben 80 euro in buoni sconto da utilizzare per un altro acquisto dal 1° marzo al 16 aprile 2022. In pratica, risparmierai ben 100 euro su questo acquisto portandoti a casa un sogno da indossare.

Apple Watch Series 7: l'offerta combinata di Unieuro

Approfitta di questa occasione imperdibile. Acquista il tuo nuovo Apple Watch Series 7 a soli 349 euro, invece di 469 euro approfittando del codice coupon di 20 euro “EXTRA20” e dei buoni sconto da 80 euro. Ricevilo direttamente a casa tua senza spese di spedizione o programma il ritiro nel negozio Unieuro più vicino a te.

Innamorati del suo ampio display, della sua resistenza sia agli urti che all'acqua e della sua ricarica ancora più veloce. Indossalo ogni giorno, qualunque cosa tu faccia e lascia che sia lui a prendersi cura di te. Monitora i tuoi livelli di ossigeno nel sangue. Fatti un elettro cardiogramma dove e quando vuoi e poi invialo direttamente al tuo medico tramite email. Scegli una vita più sana con questo smartwatch iOS. Non solo avrai sotto controllo tutte le notifiche del tuo smartphone, ma anche i tuoi parametri vitali e il tuo benessere psicofisico.

Il nuovo Apple Watch Series 7 monitora anche la qualità del tuo sonno fornendoti interessanti suggerimenti per migliorare la qualità della tua vita dormendo di più e meglio. Inoltre, se ami fare lunghe camminate in solitaria o una corsetta rigenerante assorto nei tuoi pensieri non ti preoccupare. Qualora dovesse succederti un incidente la funzione SOS segnalerà l'emergenza insieme alla tua posizione per facilitare l'arrivo dei soccorsi.

Prenditi momenti di pausa con l'app Mindfulness e ricarica la tua mente grazie a una serie di esercizi e consigli capaci di rigenerare anche la persona più stressata che deve sempre essere sul pezzo e concentrata.

Tecnologia GPS e cassa in alluminio Mezzanotte da 45mm rendono questo smartwatch iOS davvero irresistibile. Approfitta di queste due promozioni combinate disponibili online sullo store di Unieuro. Acquista il tuo nuovo Apple Watch Series 7 a soli 349 euro, invece di 469 euro. Al prezzo indicato sono applicati l'extra sconto da 20 euro e i buoni di 80 euro da utilizzare in un prossimo acquisto.