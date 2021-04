Tra le versioni disponibili all’acquisto Apple Watch SE rappresenta la soluzione meno costosa, oggi è in offerta su Amazon a 354,16€ con un ottimo sconto rispetto al prezzo solito. Si tratta della variante oro con cassa da 44mm e cinturino Sport Loop color Prugna.

Il design di Apple Watch SE è sovrapponibile agli altri modelli, linee eleganti e squadrate che da anni rendono iconico lo smartwatch di Cupertino. Il display Retina OLED è protetto da un vetro Sapphire Crystal resistente agli urti e ben visibile sotto la luce diretta del sole. Lungo il bordo destro è presente l’unico tasto per tornare indietro nei menù e per accendere e spegnere il dispositivo, oltre alla pratica ghiera per navigare nel sistema watchOS con semplicità. Il vetro frontale presenta una leggera curvatura ai quattro bordi che contribuisce a dare continuità alle linee morbide della cassa, inoltre tra la ghiera e il pulsante “indietro” è presente un piccolo foro contenente il microfono.

Watch SE è compatibile soltanto con gli iPhone più recenti aggiornati ad iOS 14 o versioni successive, il sistema operativo watchOS arriva nella versione 7.0 con la possibilità di essere aggiornato alle release più recenti. Si connette via bluetooth e da accesso a una serie di informazioni date dalle misurazioni dei vari sensori integrati nell’orologio, tra i quali il lettore di battito cardiaco e il GPS, per tenere sotto controllo il proprio stato di salute e l’attività fisica svolta.

Oggi Apple Watch SE in versione da 44 mm color oro è in offerta su Amazon a 354,16€, non manca la spedizione espressa Prime che ne garantisce la consegna a casa entro 1-2 giorni lavorativi.

