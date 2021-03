Tra le offerte di oggi spicca Apple Watch SE su Amazon a 299€, un leggero calo di prezzo del 3% per un risparmio di 10 euro.

Apple Watch SE è stato presentato nel mese di settembre 2020 insieme al Series 6, questo modello è la variante più economica con un numero minore di funzioni e sensori integrati. Si tratta della soluzione ideale per gli utenti iPhone che non necessitano di tutte le funzionalità specifiche del modello top di gamma e preferiscono spendere meno senza rinunciare ai punti di forza dello smartwatch Apple.

Watch SE ripropone il medesimo design dei precedenti modelli ed è disponibile soltanto con cassa in alluminio, nelle versioni da 40mm e 44mm. È compatibile con una vasta gamma di cinturini originali in silicone, in tessuto, in acciaio e in pelle, per personalizzare il proprio orologio ed adattarlo all’abbigliamento scelto.

Apple Watch SE: Display e Sport

Il display di Apple Watch SE è un’unità Retina OLED, tecnologia che riduce i consumi energetici spegnendo del tutto i pixel neri e garantisce un’ottima qualità in termini di illuminazione e gamma cromatica. Lo smartwatch è compatibile soltanto con gli iPhone aggiornati ad iOS 14 o versioni successive, il sistema operativo watchOS arriva nella versione 7.0 con la possibilità di essere aggiornato alle release più recenti.

Apple Watch SE integra numerose funzioni dedicate al fitness, accedendo all’apposita sezione troviamo una lunga lista di sport tra i quali Corsa, Ciclismo, Vogatore, Escursionismo e Nuoto. Quest’ultimo può essere monitorato grazie alla resistenza all’acqua, che certifica il corretto funzionamento dello smartwatch fino a 50 metri di profondità.

Oggi Apple Watch SE è in offerta su Amazon a 299€, un leggero calo di prezzo per uno dei wearable più interessanti sul mercato per rapporto qualità/prezzo. La spedizione Prime garantisce la consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

