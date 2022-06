Apple Watch SE (GPS+LTE): FOLLIA di Amazon, TUO a 300€

Giornata strepitosa per gli utenti appassionati di Apple oggi; su Amazon abbiamo riscontrato un sacco di offerte incredibili in pochissime ore. Abbiamo visto tablet, telefoni e adesso anche orologi intelligenti a prezzi semplicemente favolosi. Il modello di cui vogliamo parlarvi ora è l’Apple Watch SE con modem GPS+Cellular che si porta a casa a 303,52€. E la cassa è da ben 44 mm in colorazione Black, con cinturino Sport Loop abbinato.

Capite bene che questa variante dovrebbe costare decine di euro in più, ma si porta a casa ad un prezzo unico. Anche il cinturino è di ottima fattura ed è perfetto per gli amanti dello sport. Dulcis in fundo, vogliamo segnalarvi le spedizioni gratuite incluse nel prezzo che fanno quindi di questo articolo, un vero Best Buy.

Apple Watch SE: con il modem LTE farete telefonate dal vostro polso

Apple Watch SE lo conosciamo tutti; è uno dei dispositivi dell’azienda più venduti di sempre, grazie anche all’ottimo rapporto qualità prezzo. La presenza del modem LTE però, qui cambia tutte le carte in tavola.

Potrete uscire dimenticandovi l’iPhone a casa, ma sarete comunque reperibili grazie alla scheda eSIM virtuale integrata. In poche parole, farete e riceverete telefonate senza l’ausilio del vostro iPhone. Pensata da comodità di andare a correre con solo l’orologio al polso; una libertà estrema ma che vi permetterà di godere comunque delle canzoni di Spotify, della possibilità di essere rintracciabili o non solo.

Insomma, questo particolare rende l’Apple Watch un must Have dei nostri giorni. A poco più di 300 € e da acquistare subito, ma fate presto prima che termino le scorte.

Ad ogni modo, fra le varie funzionalità di questo prodotto citiamo anche la possibilità di ricevere notifiche delle principali app di messaggistica, dei social e non solo, direttamente dal vostro polso. La cassa integra un altoparlante e un microfono così potrete sentire e discutere con i vostri interlocutori.

Apple Watch consente la misurazione del sonno, del battito cardiaco e tiene traccia dei vostri allenamenti sportivi. Cosa aspettate? Il vostro nuovo wearable vi attende.

