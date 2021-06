Apple Watch SE oggi si trova in offerta su Amazon a 342,90€, è il prezzo più basso di sempre per questa versione con GPS+Cellular, cassa da 40mm e cinturino Sport Loop.

Il design di Apple Watch SE riprende le forme iconiche dei precedenti modelli, il display Retina OLED è protetto da un vetro Sapphire Crystal resistente agli urti e ben visibile sotto la luce diretta del sole. Lungo il bordo è presente un unico tasto per navigare all'interno del sistema watchOS, insieme ad una pratica ghiera rotante e cliccabile.

WatchOS integra diverse modalità dedicate al fitness, è presente una lunga lista di sport: Corsa, Ciclismo, Vogatore, Nuoto e molti altri. Non manca la possibilità di portare l'orologio in piscina per tracciare i propri allenamenti, il Watch SE resiste all'acqua e può essere immerso fino a 50m di profondità. Apple dichaira un'autonomia di circa 18 ore per il Watch SE, una durata della batteria adeguata per un'intera giornata d'uso intenso.

Watch SE è compatibile soltanto con gli iPhone più recenti aggiornati ad iOS 14 o versioni successive, il sistema operativo watchOS arriva nella versione 7.0 con la possibilità di essere aggiornato alle release più recenti. Tra i vari sensori integrati nello smartwatch di Apple troviamo il lettore di battito cardiaco, utile a monitorare il proprio stato di salute e il GPS per tracciare in modo accurato il percorso effettuato durante corse e camminate all’aperto.

Oggi è possibile acquistare Apple Watch SE con cassa da 40mm e cinturino Sport Loop in offerta su Amazon a 342,90€, un ottimo sconto con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch