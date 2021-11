Apple Watch SE GPS a 284€: una FOLLIA da prendere al volo

Apple Watch SE GPS, in edizione con cassa in alluminio da 40 millimetri, è in sconto su Amazon a un prezzo assurdo. Un affare da prendere al volo per portare il tuo ecosistema di prodotti della mela morsicata su un nuovo livello. Adesso lo porti a casa a 284€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Apple Watch SE GPS a prezzo super su Amazon

Un wearable completo sotto ogni punto di vista. Smartwatch, quelli della mela morsicata, che comprendi a fondo solo se ne provi uno. A quel punto, una volta che l'hai abbinato ad iPhone, non si torna più indietro.

Un software, WatchOS, che è così ben integrato con gli altri OS, da permetterti di avere al polso un vero e proprio assistente smart, che va oltre ogni aspettativa.

Nello specifico, il modello SE è quello che meglio mette d'accordo prezzo e prestazioni. Hai tutto quello che può servirti per il quotidiano, già solo con l'edizione GPS.

Le notifiche sono intelligenti, puntuali, ben calibrate e permettono di avere tutto sotto controllo senza dover prendere lo smartphone. Massima attenzione alla salute, grazie al controllo continuo del battito cardiaco e alla misurazione precisa e puntuale della qualità del riposo notturno.

Naturalmente, si tratta anche di un ottimo wearable per l'attività sportiva. Non solo funziona in automatico come activity tracker (registrando ogni giorno la tua attività fisica), ma ti permette anche di tracciare in modo puntuale specifiche tipologie di workout, complice anche la presenza del GPS.

Ogni informazione puoi leggerla sull'ampio display OLED ad alta visibilità: vedi tutto, perfettamente, anche sotto luce diretta del sole.

Con l'offerta Amazon del momento, metti al polso Apple Watch SE – uno degli smartwatch più recenti della mela morsicata – e investi una cifra decisamente accessibile. Completa rapidamente l'ordine per avere l'edizione GPS in alluminio da 40 mm a 284€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.