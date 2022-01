Apple Watch SE a 269€: Super Offerta Amazon

Apple Watch SE si trova in offerta su Amazon a 269€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo solito. Si tratta della versione con cassa in alluminio da 40mm, connettività GPS e cinturino Sport color mezzanotte.

Ad oggi, Apple Watch è ancora lo smartwatch più acquistato al mondo, nonché tra i pochi modelli compatibili con gli iPhone. La variante SE offre un rapporto qualità/prezzo nettamente migliore rispetto ai modelli più costosi, come Series 6 e Series 7, pur mantenendo il medesimo design (o quasi).

Watch SE monta un display Retina OLED di ottima qualità in termini di illuminazione e gamma cromatica, è compatibile soltanto con gli iPhone più recenti aggiornati almeno ad iOS 14. È resistente all'acqua fino a 50 atmosfere e integra una lunga serie di funzioni dedicate al fitness, è in grado di monitorare diverse attività sportive, come Corsa, Ciclismo, Vogatore, Escursionismo e Nuoto.

Questo SE rappresenta la scelta migliore per chi vuole uno smartwatch completo e prestante, ma non intende investire troppi soldi per l'acquisto di un modello top di gamma. Oggi è possibile acquistarlo in forte sconto su Amazon a 269€, con spedizione senza costi aggiuntivi.