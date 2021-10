Apple Watch SE (44mm - GPS) in sconto : Offerte Amazon

L'ottimo Apple Watch SE si trova in offerta su Amazon a 309€, con il 9% di sconto e 30 euro di risparmio rispetto al prezzo iniziale. Si tratta della variante GPS con cassa da 44mm e cinturino in silicone color mezzanotte.

Per gli utenti iPhone questo modello rappresenta lo smartwatch perfetto per rapporto qualità/prezzo, ha lo stesso design e molte delle funzioni dei modelli più costosi ma ha un prezzo ben più contenuto. Watch SE monta un display Retina OLED di ottima qualità in termini di illuminazione e gamma cromatica, è compatibile soltanto con gli iPhone più recenti aggiornati ad iOS 14 o versioni successive e il sistema operativo watchOS arriva nella versione 7.0.

Questo modello di Apple Watch è resitente all'acqua fino a 50m di profondità, integra moltissime funzioni dedicate al fitness e può monitorare diverse attività sportive, come Corsa, Ciclismo, Vogatore, Escursionismo e Nuoto. Tra i vari sensori integrati nello smartwatch di Apple troviamo il lettore di battito cardiaco, utile a monitorare ril proprio stato di salute e il GPS per tracciare in modo accurato il percorso effettuato durante corse e camminate all’aperto.

Oggi è possibile acquistare Apple Watch SE in offerta su Amazon a 309€, con spedizione gratuita per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.