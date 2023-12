Apple Watch SE (44 mm) ricondizionato: prezzo WOW per poche ore

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta di casa Apple e non volete spendere troppo, oggi abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Apple Watch SE, è il modello di prima generazione con cassa in alluminio nera da 44 mm, costa solo 259,00€, IVA inclusa e si trova in versione “ricondizionata” ma in condizioni eccellenti.

In poche parole sarà sì usato ma rigenerato e rimesso a nuovo dai tecnici del sito, con una batteria avente una capacità superiore all’80%, con un’estetica priva di graffi o danni accidentali e non solo. Grazie al programma di Amazon Renewed avrete diritto ad un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata, potrete godere della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio e avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di problematiche, ma non solo. Potrete ricevere il prodotto anche in meno di 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime. Si può perfino dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Apple Watch SE: ecco perché devi averne uno

Lo smartwatch della mela è un best buy senza paragoni; ha uno schermo OLED super luminoso, dispone di tantissimi sensori sotto la scocca che gli consentono di misurare il battito cardiaco, di tenere traccia dei progressi sportivi, della qualità del sonno e non solo. Funziona benissimo anche come notificatore e la batteria dura tantissimo; le funzioni sono tante, si possono scaricare applicazioni esterni direttamente dall’App Store della compagnia ed è anche un assistente sanitario di alto profilo (grazie all’applicazione Salute preposta).

Insomma, il nostro consiglio è quello di non lasciarvelo sfuggire e di comprarlo adesso anche perché si tratta di un device indossabile veramente strepitoso e sensazionale. Costa 259,00€, IVA inclusa ma è da prendere subito a questa cifra.

