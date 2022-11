Apple Watch SE 44 mm (GPS+Cellular): prezzo FOLLE per il Black Friday

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartwatch del colosso di Cupertino, abbiamo una bella notizia da darvi. Apple Watch SE (2022) con cassa da 44 mm si porta a casa a soli 329,00€, ma le novità non finiscono qui. Questa è la versione con modulo Cellular integrato. Significa che potrete utilizzarlo anche per effettuare e ricevere telefonate e messaggi anche senza aver con voi il vostro iPhone collegato.

Fra le altre cose dobbiamo dirvi che il modello di cui vi stiamo parlando ha la cassa in alluminio riciclato in colorazione silver e il cinturino abbinato è uno dei più comodi che vi sia: morbido, comodo, pratico e che non crea fastidi di nessun genere sul vostro polso. È uno dei migliori che vi siano sul mercato ma volendo, su Amazon troverete tante soluzioni after market o originali di Apple che potrete scegliere per creare il vostro look ideale.

Apple Watch SE (2022) su Amazon: prezzo da Black Friday

L’orologio è un gadget da polso eccellente; permette di segnalare tutte le notifiche provenienti dai social network e non solo. Vi ricorderà anche le medicine da prendere (grazie a watchOS 9), potrete controllare il battito cardiaco H24 e le eventuali fibrillazioni atriali. Oltre ad essere un notificatore infatti, è un perfetto assistente sanitario nonché un companion di allenamenti incredibile.

La sua estetica è all’ultimo grido, con un bel pannello OLED che vi permette di leggere le informazioni in ogni condizione di luce e ci sono tanti quadranti tra cui scegliere così da cambiare sempre look in base al vostro outfit.

Fra le altre cose, citiamo anche la possibilità di monitorare il sonno e gli allenamenti sportivi. A soli 329,00€ nella versione GPS+Cellular e con cassa da 44 mm non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. È un’offerta “Black Friday”, potrebbe andare presto a ruba.

