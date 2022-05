Apple Watch SE 44 mm: a questo prezzo DEVE essere tuo

Poche scuse: se cercate uno smartwatch di casa Apple e avete un iPhone, non potete non prendere in considerazione l’acquisto di un Apple Watch SE. Questo è uno dei più versatili smartwatch che ci siano in circolazione, ha un bel display, una cassa in alluminio, funzionalità top e un prezzo super aggressivo: solo 269,00€ al posto di 339,00€. E incredibilmente, parliamo del modello più grande, quello da 44 mm.

Ovviamente, avrete tutti i vantaggi più intriganti che vi servono: possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate, spedizioni gratuite e celeri in 24 o 48 ore e molto altro ancora. Dulcis in fundo, non dimenticate che è un’offerta a tempo e non sappiamo quanti pezzi rimarranno disponibili: vi invitiamo ad approfittarne prima che sia troppo tardi o che finiscano le scorte.

Apple Watch SE: l’offerta che aspettavi è qui

Vediamo un po’ ora le caratteristiche di questo orologio: si tratta del modello GPS che vi permetterà di rispondere ai messaggi e alle chiamate direttamente dall’orologio, grazie anche alla presenza dello speaker e del microfono integrati.

C’è un bel display Retina, lo stesso che abbiamo nella Series 6, così hai tutto il tuo mondo direttamente al tuo polso. I quadranti sono tanti e puoi scegliere quello che preferisci personalizzandolo a tuo piacimento con i parametri a te più congeniali.

Ci sono sensori evolutissimi e gli obiettivi di fitness, nonché soluzioni potenti per la tua salute e la sicurezza. Con l’applicazione “Sonno” potrete creare una routine che vi aiuterà a migliorare la vostra vita e non dimenticate che avrete il controllo del battito H24, 7 giorni su 7.

È compatibile con tutti i cinturini usciti in commercio finora (ovviamente solo con quelli di taglia 42, 44 e 45 mm). Ha un’autonomia eccellente e una cassa in alluminio riciclato, in questo caso in colorazione Midnight cont cinturino annesso dello stesso colore.

Ad ogni modo, a soli 269,00€ è imperdibile, ma dovete essere veloci.