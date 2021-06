Apple Watch SE si trova in offerta su Amazon a 279,99€, lo sconto del 9% rappresenta un calo di 29 euro rispetto al prezzo solito.

Disponibile con cassa in alluminio da 40mm o 44mm, Apple Watch SE monta un display retina OLED protetto da un vetro zaffiro resistente agli urti. Lungo il bordo destro è presente l’unico tasto per tornare indietro nei menù e per accendere e spegnere il dispositivo, oltre alla pratica ghiera per navigare nel sistema watchOS con semplicità.

Il vetro presenta una leggera curvatura ai quattro bordi che contribuisce a dare continuità alle linee morbide della cassa, inoltre tra la ghiera e il pulsante “indietro” è presente un piccolo foro contenente il microfono, utile per richiamare l’assistente vocale Siri senza l’ausilio dello smartphone.

Il Watch SE è compatibile soltanto con gli iPhone, si connette via Bluetooth e consente di configurare la ricezione di notifiche tramite l'apposita applicazione. Apple Watch SE integra numerose funzioni dedicate al fitness, accedendo all’apposita sezione troviamo una lunga lista di sport tra i quali Corsa, Ciclismo, Vogatore, Escursionismo e Nuoto. Quest’ultimo può essere monitorato grazie alla resistenza all’acqua, che certifica il corretto funzionamento dello smartwatch fino a 50 metri di profondità.

Tra i vari sensori integrati nello smartwatch di Apple troviamo il lettore di battito cardiaco, utile a monitorare il proprio stato di salute e il GPS per tracciare in modo accurato il percorso effettuato durante corse e camminate all’aperto.

Oggi è possibile acquistare Apple Watch SE in offerta su Amazon a 279,99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch