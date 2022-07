Apple Watch SE (40 mm): FOLLIA ESTIVA, lo paghi pochissimo

Se avete un iPhone e state cercando uno smartwatch di punta , leggero, economico ma potente, non potete non comprare Apple Watch. Il modello che vogliamo suggerirvi oggi è l’SE con cassa da 40 mm in colorazione “silver”. Questo device lo portate a casa a soli 269,00 € al posto di 309,00 €. Il risparmio è davvero notevole: pari al 13% sul prezzo di listino. Ma le sorprese non finiscono qui.

Apple Watch SE: perché acquistarlo?

Mancano meno di due mesi al debutto dei nuovi Apple Watch ma oggi vogliamo consigliarvi l’acquisto di questo prodotto perché è ancora (e lo sarà per molto tempo) un vero Best Buy.

Il modello SE eredita il design delle ultime interazioni, con cassa ampia, cornici sottili e con un’estetica davvero accattivante. Lo schermo ha una risoluzione incredibile senza paragoni; inoltre, gode della tecnologia AMOLED.

Comprarlo da Amazon poi, conviene su tutti i fronti: ci sono le spese di spedizione gratuita inclusa nel prezzo, la disponibilità è immediata e se lo ordinate oggi sarà a casa vostra già entro lunedì 1 agosto.

Potete acquistarlo subito e pagarmela comoda rate con il servizio di Credit line di Cofidis. La versione in sconto poi, è quella da 40 mm con il cinturino sport in colorazione blu abisso. Inoltre, c’è il GPS così potrete tenere traccia dei vostri allenamenti e delle vostre passeggiate outdoor.

Ma non finisce qui: Apple Watch è un perfetto notificatore in grado di segnalarvi tutte le notifiche degli avvisi provenienti dai principali social network, ma non sono. Vi comunicherà le telefonate e i messaggi in entrata e volendo, potrete anche rispondervi grazie allo speaker e al microfono integrato.

Fra le altre funzionalità dobbiamo citare sicuramente la possibilità di monitorare il battito cardiaco tutti i giorni e sappiate che in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa o con un ritmo irregolare, il sistema vi invierà una notifica così potrete avvisare tempestivamente i soccorsi o il vostro medico.

Insomma, questo gadget è eccezionale e siamo sicuri che saprà stupirvi col tempo. Con l’utilizzo imparerete ad amarlo e non ne farete più a meno. A 269 € questo Apple Watch SE È un vero affare, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.