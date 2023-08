Apple Watch SE (40 mm): bastano 259€ per portarvelo a casa

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; di fatto, il meraviglioso Apple Watch SE (2022) di seconda generazione con cassa da 40 mm color Galassia (e cinturino abbinato) si porta a casa con soli 259,00€. Capite bene che il prezzo è veramente irrisorio per un gadget del genere; se siete interessati ad uno smartwatch di punta e avete un iPhone, non potete non acquistare il suddetto gadget, ma siate veloci. È un’offerta a tempo, non sappiamo quando finirà la promozione o quando termineranno le scorte disponibili.

Apple Watch SE (2022): a questo prezzo è imperdibile

Parliamo di uno smartwatch in grado di fare di tutto, ad un prezzo però, bassissimo. Se avete un iPhone, non cercate oltre e comprate solo gadget ufficiali di Apple. È un fitness tracker, monitora il sonno e nono solo; vi consente di rispondere alle telefonate e ai messaggi direttamente dall’orologio. Inoltre, rispetto alla prima generazione è decisamente più veloce (fino al 20% in più in tutte le operazioni); ha tante funzionalità avanzate per la sicurezza degli utenti come il rilevamento della cadute che, finora, ha salvato moltissime vite.

Fra le altre cose, Apple Watch SE vi permette di calcolare le calorie che consumate ogni giorno, vi permette di controllare i progressi sportivi all’interno dell’app Fitness e Salute su iPhone e potrete avere al vostro polso un prezioso assistente sanitario. Inoltre, controlla il battito cardiaco H24 e manda notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o semplicemente, in caso di ritmo irregolare. Si può ascoltare musica, o anche podcast e audiolibri senza il minimo problema (magari con l’ausilio di un paio di AirPods). Insomma, questo gadget è completo ed economico: c’è anche la versione da 44 mm ma quella da 40 mm è perfetta per chi ha i polsi piccoli e non vuole un device generoso al proprio polso e costa solo 259,00€ su Amazon.

