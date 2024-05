Apple Watch SE di 2ª generazione da 43€ al mese SENZA INTERESSI

Vuoi metterti al polso uno dei migliori smartwatch in circolazione senza spendere troppi soldi? Probabilmente non ti è venuto allora in mente un dispositivo Apple. Eppure con questa offerta che oggi trovi su Amazon puoi ricrederti. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Apple Watch SE di 2ª generazione a soli 219 euro, invece che 289 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 24% che ti permette di risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti, se sei un cliente Prime, hai anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 43,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei ancora inscritto fallo subito cliccando qui.

Apple Watch SE di 2ª generazione a prezzo da urlo

Apple Watch SE di 2ª generazione è indubbiamente uno dei migliori smartwatch e a questa cifra è da prendere al volo, senza pensarci un attimo di più. Questa è la versione con cassa in alluminio da 40 mm e cinturino Sport Loop regolabile colore mezzanotte.

Gode della resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità ed è in grado di monitorare con precisione il tuo corpo. Ha una funzione di emergenza nel caso ti fai male e ricevi una notifica quando il battito cardiaco è irregolare o la frequenza troppo alta o troppo bassa. Puoi fare chiamate direttamente dal polso e hai una raccolta delle app tutto in un unico posto e facilmente visibili.

Ci sarebbero tantissime altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo sono pochissime. Quindi prima che spariscano del tutto vai su Amazon e acquista il tuo Apple Watch SE di 2ª generazione a soli 219 euro, invece che 289 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.