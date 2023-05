Apple Watch SE a soli 249€: Unieuro vince a mani basse

Unieuro con il suo nuovo volantino Sottocosto sta sfornando offerte super interessanti e particolarmente convenienti. Acquista subito l’intramontabile Apple Watch SE a soli 249 euro, invece di 309 euro. Stiamo parlando di uno sconto del 19% per uno dei modelli di smartwatch più apprezzati per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo.

La cassa in alluminio da 40mm color galassia è ultra resistente e comoda da indossare. Grazie all’ampio display hai accesso in modo pratico ed efficace a tutte le informazioni su attività fisica e sport. I sensori professionali sono in grado di controllare tutti i parametri durante allenamento e vita normale. Segui l’andamento della tua frequenza cardiaca. Scopri la qualità del tuo riposo e sfrutta la modalità SOS Emergenze.

Apple Watch SE: prezzo pazzo su Unieuro

Unieuro ti regala un Apple Watch SE a soli 249 euro. Si tratta di un’offerta molto interessante. Non lasciartela scappare. Aggiudicatelo prima che le scorte finiscano. Tra l’altro, hai anche la consegna gratuita a domicilio. Inoltre, se vuoi, puoi anche decidere di ritirarlo al pronto presso il negozio più vicino a te. Insomma, una marea di vantaggi ti sta aspettando sul sito ufficiale di questo colosso. Ma non è finita qui.

Infatti, grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto. Perciò acquistalo ora da soli 83 euro al mese, per tre mesi senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.