Apple Watch SE (2023) da 40 mm a soli 229€ su Amazon: BEST BUY

Uno degli smartwatch più interessanti da comprare oggi su Amazon è sicuramente Apple Watch SE (2023) di seconda generazione che, nella sua iterazione con scocca in alluminio color Galassia da 40 mm si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il cinturino sarà abbinato alla cassa ma volendo potrete prenderne uno da uno dei tanti brand di terze parti che vi sono sul noto portale di e-commerce. Capite bene che a questa cifra è un articolo semplicemente sensazionale, ricco di features di alto pregio ma con un costo irrisorio. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve.

Apple Watch SE (2023): il Best Buy del giorno

Fra le altre cose, vi segnaliamo che con Amazon avrete diritto alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Altresì potrete godere della garanzia di un anno con il costruttore, sempre valida in tutti gli Apple Store del mondo. C’è poi il reso gratis entro il 31 gennaio 2024 (in caso di ripensamento o di gravi problematiche) e si può anche usufruire della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Dulcis in fundo, sappiate che si può dilazionare l’importo complessivo del wearable in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero).

Apple Watch SE (2023) di seconda generazione è un gadget spaziale, leggero e versatile, piccolo ma compatto. Nello specifico, il modello con scocca alluminio da 40 mm che costa solo 229,00€ è un vero best buy senza paragoni. Se avete un iPhone, non potete non averlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.