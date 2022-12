Apple Watch SE (2022) con cassa da 44 mm e LTE: sconto SUPER

Se avete un iPhone e state cercando uno smartwatch elegante, versatile, completo, sportivo e ricco di funzioni uniche ma che soprattutto, si sposi bene con l’ecosistema di Apple, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di Apple Watch SE (2022), un wearable economico ma performante, dotato di features all’avanguardia e che costa solo 399,00€ nella sua versione con cassa da 44 mm in colorazione Midnight e con modem LTE incluso nella scocca.

Comprarlo da Amazon poi è vantaggioso su tutti i fronti: il device infatti, gode di un anno di garanzia con il costruttore. Questo implica che, per qualsiasi problematica vi basterà recarvi in un qualsiasi Apple Store per ricevere tutto l’aiuto e supporto necessario. Dall’altro lato poi, si avrà diritto all’assistenza di Amazon stessa, con i tecnici esperti pronti ad aiutarvi ogni giorno, dalle sei a mezzanotte.

Apple Watch SE (2022): un vero Best Buy super conveniente

Apple Watch SE (2022) in sconto ha la cassa da 44 mm, quella più grande, ma ha anche il modem LTE incluso. Così facendo, potrete sottoscrivere un abbonamento ad una SIM virtuale (al momento disponibile in Italia solo con Vodafone e Tim) per utilizzare lo smartwatch anche in modalità stand-alone, senza aver bisogno dell’iPhone connesso.

C’è anche il modulo GPS utile per chi ama camminare, per chi va a correre o per chi fa scampagnate in bicicletta. Il pannello è OLED e si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Ci sono tanti sensori sotto la scocca e servono per misurare il battito cardiaco, rilevare le eventuali fibrillazioni atriali, monitorare lo stato del sonno e il benessere fisico.

Questo non è solo uno smartwatch, ma è un vero e proprio assistente sanitario e sportivo personale, oltre che un notificatore eccellente. A 399,00€ è un vero affare, ma correte prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.