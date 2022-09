Apple Watch SE 2022, BOMBA appena lanciata: CROLLO di prezzo (Amazon)

Crollo di prezzo per il nuovissimo Apple Watch SE 2022, in edizione Sport con cassa da 40 millimetri. Il modello GPS + Cellular lo prendi a 309€ circa appena invece di 359€. Si tratta di un modello appena annunciato, addirittura ancora in preordine. Completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne perché finirà subito.

Apple Watch SE 2022 è già in promozione su Amazon

Sono certo che durerà pochissimo. Trovare un prodotto come questo in sconto mentre è in fase di preordine – addirittura di 50€ – è un’occasione più unica che rara.

Uno smartwatch spettacolare, che non ha bisogno di presentazioni. La naturale estensione del tuo iPhone direttamente al polso. Notifiche, Sport e Salute: una marea di funzionalità personalizzate sulla base delle tue esigenze e del tuo stile di vita. Il più economico dei melafonini adesso è in veste rinnovata e – con uno sconto così importante – diventa imperdibile.

La versione GPS + Cellular è quella più completa: puoi decidere di usare il tuo melafonino anche senza avere l’iPhone con te, grazie al supporto della rete dati in totale autonomia.

Non perdere l’occasione lampo del momento, ammesso che sia ancora attiva: completa l’ordine al volo e accaparrati Apple Watch SE 2022 in edizione GPS + Cellular in versione Sport con cassa da 40 millimetri. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

