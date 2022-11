Apple Watch SE (2020) 44 mm + Cellular: meno di 300€ su Amazon

Avete sempre desiderato un nuovo smartwatch di casa Apple ma siete sempre stati un po’ frenati dal prezzo eccessivo dei modelli di punta? Bene, con Apple Watch SE (2020) i vostri desideri più proibiti saranno accontentati. Oggi su Amazon infatti, abbiamo scoperto che la versione con cassa da 44 mm e modem Cellular incluso si porta a casa con soli 299,00€ al posto di 379,00€. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del device per tutti gli iscritti al programma di Amazon Prime.

Vi ricordiamo che l’offerta potrebbe essere attiva ancora per poche ore, pertanto se siete interessati vi conviene affrettarvi a concludere l’acquisto. Uno sconto pari al 21% sul prezzo di listino, considerando che si tratta di un wearable quasi identico al modello del 2022, è da non lasciarselo sfuggire, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba.

Apple Watch SE (2020): cosa può fare?

La domanda è un po’ provocatoria. Sarebbe più corretto dire: “cosa non può fare Apple Watch SE?“. Il modello in questione dispone di modulo GPS e di rete Cellular al seguito. Con questo orologio si può telefonare, si possono mandare messaggi, trovare indicazioni stradali e molto altro ancora, il tutto senza avere l’ausilio dell’iPhone. Attenzione però, perchè serve attivare un piano eSIM per smartwatch, al momento disponibile solo con Vodafone o con Tim.

Lo schermo è un pannello Retina OLED ereditato dai modelli Series 4, 5 e 6. Ha tanti sensori evolutissimi sotto la scocca che consentono di monitorare gli allenamenti, stabilire degli obiettivi per il fitness, controllare il proprio stato di salute, il battito cardiaco a riposo e sotto sforzo e con l’app Sonno potrete perfino creare una routine per il vostro relax notturno. Insomma, è un dispositivo unico, pensato per essere un alleato prezioso nella vita di tutti i giorni.

La batteria dura un giorno senza problemi, volendo anche due con un utilizzo moderato. Infine, segnaliamo che Watch SE registra anche gli allenamenti in bici, le camminate, le corse, lo yoga, il ballo, il nuoto e manda notifiche in caso di battito cardiaco irregolare, frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa e non solo.

A 299,00€ questo è un prodotto da non lasciarsi sfuggire, ma siate veloci: potrebbe andare a ruba e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.