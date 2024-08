Apple Watch SE 2 (GPS + Cellular) in offerta a 229€ su Amazon: è il nuovo MINIMO

È il momento giusto per acquistare un nuovo Apple Watch SE 2, puntando sulla versione GPS + Cellular che aggiunge, rispetto alla versione base, la possibilità di sfruttare la connettività dati (con eSIM) per arricchire le funzionalità dello smartphone. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, è ora possibile completare l’acquisto al prezzo scontato di 229 euro per la versione da 40 mm mentre la versione da 44 mm è disponibile a 299 euro. Per entrambe le varianti dello smartwatch di Apple si tratta di un nuovo minimo su Amazon. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Apple Watch SE 2 al minimo su Amazon

In questo momento, Apple Watch SE 2 GPS + Cellular è, senza dubbio, il best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartwatch di qualità da abbinare al proprio iPhone. Il rapporto qualità/prezzo è davvero al top e la possibilità di sfruttare la connettività dati, solitamente proposta a caro prezzo dai dispositivi Apple, rappresenta un plus non di poco conto. L’offerta disponibile oggi su Amazon, quindi, è da cogliere al volo.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è ora possibile acquistare Apple Watch SE 2 GPS + Cellular al prezzo scontato di:

Per accedere agli sconti basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo, con poche unità disponibili a prezzo ridotto.