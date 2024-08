Apple Watch SE (2° Gen) in offerta a 229€ su Amazon: è un BEST BUY (anche in 5 rate)

Apple Watch SE di 2° generazione è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 229 euro per la versione da 40 mm. C’è poi la versione da 44 mm che viene proposta al prezzo scontato di 249 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. In sconto ci sono varie colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Apple Watch SE 2: un best buy su Amazon

Con Apple Watch SE di 2° generazione è possibile acquistare un ottimo smartwatch, completo e in grado di integrarsi al meglio con l’iPhone e con tutto l’ecosistema di prodotti e servizi di Apple. Si tratta della scelta giusta, per rapporto qualità/prezzo, per chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo da affiancare al proprio iPhone. Il Watch SE, infatti, non fa rimpiangere il Watch Series 9 ma, di fatto, ora costa la metà.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Apple Watch SE di 2° generazione al prezzo scontato di 229 euro per la versione da 40 mm e al prezzo scontato di 249 euro per quella da 44 mm. C’è sempre la possibilità di completare l’acquisto anche in 5 rate mensili, pagando con carta di debito. Per sfruttare le promo in corso basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni del dispositivo.