Apple Watch SE 2 (44 mm): minimo storico su Amazon per la versione GPS + Cellular

Su Amazon è disponibile oggi l’offerta giusta per acquistare un nuovo Apple Watch SE 2. La variante da 44 mm con connettività GPS + Cellular, infatti, è in sconto al nuovo minimo storico ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 239 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate. Lo smartwatch rappresenta la soluzione giusta per chi ha un iPhone e intende abbinarvi un nuovo Apple Watch dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Apple Watch SE 2 44 mm GPS + Cellular: un affare su Amazon

Apple Watch SE 2 è la scelta giusta per gli utenti iPhone alla ricerca di uno smartwatch con un rapporto qualità/prezzo elevato. Il dispositivo può integrarsi in modo completo con l’iPhone e con tutto l’ecosistema Apple, garantendo all’utente di gestire dal polso notifiche, messaggi e chiamate.

Si tratta, inoltre, di un vero e proprio fitness tracker, in grado di supportare l’utente durante l’allenamento e la vita quotidiana, monitorando vari parametri della propria salute. Lo smartwatch viene proposto nella variante da 44 mm con connettività GPS + Cellular. Lo sconto vale solo per alcune colorazioni.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, la versione descritta di Apple Watch SE 2 è ora acquistabile al prezzo scontato di 239 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.