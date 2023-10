Apple Watch SE a soli 12€/mese con il Tasso Zero di MediaWorld

Scegli il risparmio unito al vantaggio grazie al Tasso Zero di MediaWorld. Oggi acquisti un Apple Watch SE 44mm a soli 12,95 euro al mese, per 20 mesi senza interessi. Tan 0% e Taeg 0%. Il prezzo è in offerta a 259 euro, invece di 319 euro. Si tratta di un’occasione unica per indossare uno smartwatch di alto livello con sensori professionali in grado di monitorare salute, allenamento, forma fisica ed emergenze.

Apple Watch SE: resta in contatto con chi vuoi

Scegliendo un Apple Watch SE 44mm resti in contatto con tutti, senza bisogno di utilizzare lo smartphone. Infatti, puoi rispondere alle chiamate direttamente dal tuo polso oltre che messaggi ed email tramite un sistema di digitazione semplificato e adattato alle dimensioni del comunque ampio display. Le sue funzioni innovative per salute e sicurezza ti faranno vivere ogni giornata con maggiore serenità.

Acquistalo subito a soli 259 euro, invece di 319 euro. Con MediaWorld hai la possibilità di sfruttare il Tasso Zero decidendo di pagare in 20 rate senza interessi da soli 12,95 euro al mese. Inoltre, puoi anche optare per il ritiro gratuito presso il negozio più comodo da raggiungere. Insomma, un vero e proprio affare da tutti i punti di vista. Approfittane subito prima che termini in sold out velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.