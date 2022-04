Apple Watch Series 7 è l'offerta a tempo di Unieuro (prezzo mostruoso)

Apple Watch Series 7 al miglior prezzo? Grazie a Unieuro oggi è possibile, ma solo online. L'offerta scade il 10 aprile 2022, salvo esaurimento scorte prima del termine ultimo. Lo sconto è davvero importante, infatti puoi risparmiare ben 40 euro dal prezzo di acquisto.

Poter acquistare Apple Watch Series 7 a questo prezzo sembra un sogno, vero? Invece è tutto vero. Tra l'altro in offerta è capitata proprio la versione GPS con cassa in alluminio da 41mm nell'elegante colorazione Midnight.

Apple Watch Series 7: prezzo da capogiro per pochi giorni

Questo nuovo modello è lo smartwatch iOS giusto per chi cerca discrezione, eleganza e praticità, però a tutto schermo. Infatti, il suo display è il 50% più ampio dei modelli Series 3. Tradotto significa maggiore visibilità delle notifiche, facilità estrema nella digitazione e chiarezza nel consultare i dati record di allenamento e salute.

Scegli di sfoggiare il colore che vuoi abbinando la cassa ai tantissimi cinturini disponibili. Potrai realizzare qualsiasi stile e sarai sempre un passo avanti a tutti grazie al tuo outfit unico e inconfondibile.

Apple Watch Series 7 sarà il tuo personal trainer di fiducia. È il compagno fitness per eccellenza spronandoti a raggiungere i tuoi obiettivi e aiutandoti a mantenere buono il livello della tua salute. Grazie ai suoi potenti sensori potrai decidere di fare un elettrocardiogramma quando e dove vuoi condividendolo facilmente con il tuo medico di fiducia. Tieni sotto controllo anche la qualità del tuo sonno e con la chiamata SOS i soccorsi sapranno dove raggiungerti.

