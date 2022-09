Apple Watch Pro: ci saranno dei cinturini speciali dedicati?

Stando a quanto si apprende, sembra che Apple Watch Pro disporrà di una serie di cinturini sportivi e rugged dedicati che, ovviamente, non saranno compatibili con gli altri modelli presenti in listino.

Il debutto dell’Apple Watch Pro e dei Series 8 è alle porte; stasera alle 19:00 ci sarà l’evento di Apple e tutti i fan della mela non vedono l’ora di gustarsi le sorprese che l’azienda ha preparato per fine anno.

Si dice che l’iterazione Pro degli smartwatch di Apple sarà incentrata sul fitness e sugli allenamenti sportivi. Ci sarà la classica Series 8 e una versione aggiornata dell’SE. Questo è quanto suggerito dal noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

Apple Watch Pro: il focus sui cinturini

Se non lo sapeste, questa non è la prima volta che l’azienda crea dei cinturini speciali per Apple Watch; pensiamo ai modelli Hermes o ai vari Nike Edition. Mentre questi sono tutti compatibili con gli orologi della compagnia, i nuovi potrebbero essere esclusivi per l’iterazione Pro, anche perché questo smartwatch dovrebbe disporre di una cassa molto più grande del normale (49 mm, a quanto pare). Per fortuna, pare che ci siano moltissimi wearable fra cui scegliere, come ha detto in passato Gurman e come sottolinea anche oggi a poche ore dalla presentazione. Potrebbe esserci altresì un sistema per connettere i vecchi cinturini al nuovo gadget, anche se non immaginiamo come possa essere possibile.

In questi giorni abbiamo appreso moltissimi dettagli sulla scocca, sull’estetica e sulle caratteristiche dei nuovi modelli di Apple Watch Pro. Sembra che alcune varianti disporranno di una cassa unificata al cinturino. Altri invece, potrebbero avere un look rugged o, come si suol dire, Explorer, con un focus per gli appassionati di camminate e altro.

Gurman ha affermato di aspettarci anche dei nuovi quadranti ricchi di informazioni; per avere le risposte a tutte queste domande e considerazioni non dovremo far altro che attendere questa sera. Appuntamento alle ore 19:00.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’Apple Watch Series 7 a soli 387,00€ con spedizione gratuita da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.