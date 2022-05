Apple Watch fra vecchie e nuove uscite: cosa compro?

Come fare per scegliere il miglior Apple Watch? Semplice: ci siamo qui noi con una lista di prodotti (tutti in super sconto su Amazon) molto interessanti. Vedremo subito quali sono i prodotti più adatti alle vostre esigenze.

Il listino della mela ad oggi, su questo versante è molto ampio; ci sono wearable per ogni fascia di prezzo, a partire dai 200€. Tuttavia, come vedremo, non è tutto oro quel che luccica. Occorre fare acquisti consapevoli e lungimiranti nel tempo. Non di meno, le soluzioni che vi proporremmo sappiate che sono tutte (o quasi) spedite da Amazon. Questo vi garantisce affidabilità, sicurezza e garanzia di due anni, cosa non da poco.

Apple Watch: cosa compro a giugno 2022?

Sicuramente, quello da evitare – a meno che non ci sia un target ben preciso – è il Watch Series 3. Chiariamoci subito: non va male e di listino costa solo 199,99€ con spedizione gratuita. Per chi cerca uno smartwatch economico da far dialogare con il proprio iPhone, magari per utilizzarlo come notificatore, per gli allenamenti e per il monitoraggio del battito, allora va bene. Chi non vuole spendere molto e non ha particolari esigenze, può cercare questo modello. Ma sappiate che, forse, non verrà più aggiornato negli anni.

Il Watch SE invece, è il nostro preferito. Personalmente è quello che posseggo al mio polso. Non ne faccio mai a meno. Certo, ci sono delle mancanze rispetto al Watch Series 7, ma costa – di base – solo 279,00€ nella versione da 40 mm (prezzi a salire). Autonomia top, design alla moda, schermo generoso OLED, veloce e scattante. La differenza di prezzo con il device del 2017 (il Series 3) è piccolissima. Vale la pena spendere poco più per questo? Assolutamente sì.

Apple Watch Series 7 ha tutto: Always On Display, nuovo chipset, tastiera da usare via swipe per i messaggi, lettura dell’ECG, del livello di ossigenazione del sangue, segnala le eventuali aritmie cardiache e molto altro ancora. Imperdibile, ma costa 389,00€ con spedizione gratuita per la versione da 40 mm.

Se trovate un Watch Series 4, 5 e 6 ricondizionati, invece, fateci un pensierino, ma state attenti alla batteria: questi modelli non brillavano in autonomia. Molto meglio l’SE, più nuovo e sicuramente più aggiornato e. supportato nel tempo.

