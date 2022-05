Apple Watch: ecco i nuovi cinturini e i quadranti a tema Pride (2022)

L’OEM di Cupertino ha appena annunciato i cinturini e il quadrante a tema Pride Edition 2022 per i suoi smartwatch Apple Watch. Arrivano opzioni Sport Loop e Nike Sport Loop. I prezzi partono da 49 dollari/euro e sono già disponibili per l’acquisto dal sito ufficiale.

Apple Watch: i cinturini che celebrano la comunità LGBTQ+

Sappiate che i cinturini Pride Edition si possono comprare dal sito ufficiale e dallo store della mela; saranno spediti dal 26 maggio. Non di meno, la versione Nike Sport Loop Pride Edition sarà acquistabile anche dal portale di Nike.

Curiosamente, la versione Pride Edition Sport Loop (2022) mostra la parola “Pride” intrecciata nella band; le sfumature di colore comprendono tutte le tinte dell’arcobaleno ma ci sono anche altri colori provenienti da bandiere “Pride: pink, white, black, brown e blue. Si legge che la Pride Nike Sport Loop invece “celebra l’intero spettro dell’arcobaleno” e arriva con una watch face Nike Bounce color arcobaleno; la può scaricare chiunque possieda un Apple Watch Nike Edition.

Non disperate: c’è un nuovo quadrante Pride per tutti (anche per chi non ha un Nike Edition): è compatibile con i modelli superiori al Watch Series 4. Serve avere watchOS 8.6 sul proprio orologio e iOS 15.5 o superiore. La watch face “combina i colori per rappresentare la forza e il sostegno reciproco del movimento LGBTQ+“.

Unitamente a ciò, l’azienda ha appena lanciato una nuova campagna “Shot on iPhone” su instagram che invita gli utenti a “catturare l’essenza di artisti e figure all’interno della comunità LGBTQ+ globale“.

Cosa vi consigliamo noi?

Intanto, se non possedete un Apple Watch, vi consigliamo il modello SE (2020) nella versione da 40 mm (cassa color grigio siderale e cinturino abbinato) a soli 289,00€ al posto di 309,00€ con spedizione gratuita per tutti gli abbonati alla piattaforma Prime. Volendo, la versione con cassa da 44 mm la si porta a casa a 319,00€ al posto di 339,00€. A voi la scelta. Buon divertimento con il vostro nuovo smartwatch della mela.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.