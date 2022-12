Apple Watch: è il momento di averne uno (e di aggiornarlo anche)

Apple ha appena rilasciato watchOS 9.2; è il nuovo aggiornamento del sistema operativo che introduce diversi miglioramenti per chi fa sport all’aperto, ottimizzazioni per i vari sensori e modifiche all’app “Rumore”. È la seconda iterazione di watchOS 9, l’update che è arrivato a settembre scorso.

Apple Watch: come si aggiorna il software?

Questo firmware arriva un mese dopo il lancio di watchOS 9.1 e introduce diversi miglioramenti all’autonomia. Si scarica gratuitamente dalle impostazioni. Basta andare in Generali, cliccare su Aggiornamento software e installare il tutto. Attenzione: dovete avere il gadget con il 50% di autonomia e il dispositivo si deve trovare posizionato su un charger vicino all’iPhone.

All’interno di watchOS 9.2 troverete Race Route, una feature pensata per i runners, i ciclisti e non solo. Inoltre c’è un algoritmo personalizzato per la Kick Boxing, mentre con Noise ora si può sapere quando i livelli sonori vengono ridotti con gli auricolari AirPods Pro o con le cuffie AirPods Max. Immancabili poi i classici bug fix.

Quale smartwatch comprare?

Il prodotto più interessante che vi segnaliamo è sicuramente il Watch SE di seconda generazione a 299,00€ nella sua colorazione Mezzanotte. Inutile dirvi che è il miglior device per rapporto qualità-prezzo; costa pochissimo ma offre tanto. Rispetto alla prima generazione cambia davvero poco, ma è un ottimo prodotto perché possiede sensori all’avanguardia, gestisce i parametri sanitari di ogni utente, misura il battito cardiaco, monitora il sonno e i progressi sportivi e, in ultima istanza, vi segnala tutte le notifiche provenienti dai vostri account social e non solo.

Pensate che ha anche un microfono e uno speaker, così potrete fare chiamate (e riceverne) direttamente dal vostro polso (a patto di avere un iPhone compatibile connesso nelle vicinanze). A nostro avviso, è il più conveniente nonché il più versatile. Fate presto prima che terminino le scorte.

