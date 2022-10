Apple Watch: come estendere la durata della batteria

Ammettiamolo: gli smartwatch della mela non spiccano certo per autonomia. Certo, durano un giorno o anche due e in alcuni casi (vedasi il Watch Ultra) si può godere di una batteria ancora più performanti. Vediamo insieme come fare per aumentare la durata degli Apple Watch.

Come detto, il modello Ultra è stato in grado di sconvolgere le carte in tavola ma siamo lontani anni luce dalle prestazioni delle smartband, giusto per fare un esempio. Ora scopriamo insieme qualche trucco di watchOS 9 che siamo sicuri apprezzerete moltissimo. Infatti, con la nuova modalità di risparmio energetico potrete avere gadget da polso carichi a lungo.

Apple Watch: come fare per aumentare la batteria?

Ricordate tutti la vecchia modalità di risparmio energetico? Ecco, quella chiudeva tutti i processi attivi in background e lasciava solo l’orologio visibile. Praticamente da smart… trasformava il device in un classico watch. La nuova però, è completamente differente. Infatti, da “attiva”, gli utenti riusciranno comunque ad usare l’Apple Watch, anche se alcune features non funzioneranno più.

In primo luogo notiamo che la suddetta modalità disabilita l’AOD e non si potrà usare il sensore per il monitoraggio della frequenza o del livello di ossigeno nel sangue. Fra le altre cose, non si potrà usare la connettività sia Wi-Fi che LTE. Si potranno ancora ricevere chiamate e farne di nuove, ma la connettività si attiverà solo una volta all’ora. Fastidioso? Assolutamente no: è pensata appositamente per sportivi e per coloro che necessitano di avere lo smartwatch carico, seppur con non poche limitazioni. Dunque è perfetta per chi ha ancora un “vecchio” Apple Watch. Se ne avete uno nuovo invece, tranquilli: il vostro iPhone vi avviserà di tutto e vi segnalerà quando il gadget raggiungerà il 10% di carica.

Se volete far un buon affare, a 350,05€ trovate Apple Watch SE (40 mm) su Amazon.

