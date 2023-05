Apple Watch: arrivano i widget interattivi con watchOS 10

Manca pochissimo alla WWDC 2023; l’inizio della conferenza è previsto per il 5 giugno e all’interno dello show vedremo tantissime novità. Partiamo dal visore per la realtà mista, i nuovi sistemi operativi, il MacBook Air da 15″ e non solo. Nello specifico, oggi apprendiamo da Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, che i widget saranno il focus principale della nuova iterazione di watchOS 10, il software per Apple Watch. In poche parole, ci sarà un nuovo modo per interagire con lo smartwatch proprietario della mela, ma come funzionerà il tutto?

Apple Watch e watchOS 10: grandi novità all’orizzonte

Nel corso della sua ultima edizione di Power On, la newsletter di Mark Gurman, il giornalista ha dichiarato che i widget saranno la parte centrale di tutto il sistema operativo watchOS 10. Gurman ha paragonato questa feature alla famosa Glances, ovvero l’interfaccia vista sul primo Apple Watch del 2015 ma che è stata eliminata pochissimo tempo dopo. Si dice che la UI richiamerà quella del quadrante di Siri introdotto con watchOS 4 e che ci sarà una pila di widget che scorrerà nella schermata. Ecco cosa ha dichiarato nello specifico:

È anche simile alle pile di widget, una funzionalità di iOS e iPadOS che consente agli utenti di raggruppare molti widget in uno e scorrerli.

Così facendo, si potrà scegliere con semplicità i vari widget da utilizzare: monitoraggio sportivo, meteo, calendario e molto altro ancora. Secondo Gurman, questa sarà una mossa di Apple alquanto strana perché per lui non ha senso introdurre un sistema da smartphone su uno smartwatch, anche perché ci troviamo in un momento storico in cui occorrerebbe investire di più sulle applicazioni per orologi piuttosto che in un nuovo design interno della UI. Voi cosa ne pensate?

