Apple svelerà il nuovo MacBook Air da 15 pollici alla WWDC 2023

Oramai il debutto del nuovo MacBook Air da 15 pollici alla conferenza WWDC 2023 è quasi certo. Ne è convinto il noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman.

Andiamo con ordine: l’OEM di Cupertino ha appena annunciato che il prossimo MacBook Air da 15″ verrà svelato durante l’evento dedicato agli sviluppatori previsto per il 5 giugno. All’interno dello show conosceremo anche iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e perfino il primo visore per la realtà mista.

MacBook Air 15″: cosa sappiamo ad oggi?

All’interno della sua newsletter, Gurman ha dichiarato:

Come parte di watchOS 10, la società sta pianificando di riportare i widget e renderli una parte centrale dell’interfaccia. Questa nuova strategia debutterà al WWDC a giugno, insieme alla presentazione di iOS 17, macOS 14, MacBook Air da 15 pollici e, naturalmente, il tanto atteso visore per realtà mista.

Sappiamo che i nuovi portatili sarebbero arrivati molto presto ma adesso è la prima volta che sentiamo il giornalista citare una data precisa per il lancio di uno di questi prodotti. Ha infatti confermato, senza giri di parole, che il modello da 15″ della linea Air sarà presentato a breve. Le prime indiscrezioni su questa macchina sono trapelate nel 2021 ma per circa due anni non si è saputo nulla di concreto, se non meri rumors e leaks in merito. Anche Ming-Chi Kuo ha suggerito che questo fantomatico “gigantesco” MB Air sarebbe arrivato a breve e avrebbe ricevuto una configurazione simile a quella dell’iterazione da 13″ che, a proposito, si porta a casa oggi con soli 1299,00€ nella colorazione Galassia.

Esteticamente sarà simile al modello da 13″, con una tacca sul display, una main camera 1080p incastonata nel notch, con una porta MagSafe 3, due USB Type-C che fungeranno anche da Thunderbolt3, con un jack audio per le cuffie da 3,5 mm e non solo. Non mancherà il Touch ID, il Trackpad con Force Touch e quattro colorazioni tra cui scegliere. Sotto la scocca vedremo il solito chip M2.

