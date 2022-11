Apple Watch: arriva una super modalità di risparmio energetico

Con watchOS 9 arriva una nuova modalità di risparmio energetico su Apple Watch. Finalmente gli utenti potranno abilitare questa schermata dalle impostazioni o dal centro di controllo, ma come funziona di preciso?

Proprio come su iPhone, adesso il wearable manderà avvisi agli utenti quando il livello della batteria scende sotto il 10%. Così facendo si potrà scegliere in maniera automatica se attivare il super risparmio energetico o meno. Ecco come Apple descrive tale funzionalità:

“Quando la carica della batteria del tuo Apple Watch scende al 10%, ti verrà chiesto se abilitare la modalità di risparmio energetico. Quando Apple Watch è carico all’80%, disattiverà automaticamente la modalità di risparmio energetico”.

Apple Watch: come funziona la nuova modalità di risparmio energetico?

Una volta che Apple Watch entra in risparmio energetico, le funzioni più energivore verranno disattivate in maniera automatica. Giusto per fare un esempio, verrà disattivato l’AOD e il monitoraggio costante delle eventuali aritmie cardiache. Non di meno, il software disattiverà anche le notifiche sulla frequenza cardiaca, le chiamate in entrata e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, oltre ai memo sugli allenamenti.

Con la modalità di risparmio energetico attivo, se il gadget non rileva l’iPhone nelle vicinanze, disattiverà in automatico le reti WiFi o la rete Cellular. Ecco come spiega Apple tale feature:

“Apple Watch entra in modalità di risparmio energetico e il tuo iPhone non è nelle vicinanze. Puoi aprire un’app per richiedere una connessione dati. A questo punto, le reti Wi-Fi e cellulari verranno attivate automaticamente. Naturalmente, questo consumerà molta energia. In modalità, le chiamate perse e le notifiche verranno ricevute ogni 1 ora”.

Certo, vi avvisiamo anche che con tale modalità attiva, le animazioni potrebbero non risultare fluide come con la batteria carica; questo è da segnalare, però almeno il wearable sarà attivo fino a che non lo potrete ricaricare. In poche parole vi fungerà da classico orologio.

