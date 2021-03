Apple Watch 3, un modello di smartwatch che ha ancora tantissimo da offrire, compreso l’aggiornamento a WatchOS 7. Un wearable che è ancora invidiabile e che adesso porti a casa a 189,90€ da Amazon in edizione Sport GPS con cassa da 38 millimetri. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Apple Watch 3: super prezzo su Amazon

Lo colleghi al tuo iPhone ed è come mettere al polso il tuo melafonino. Il perfetto complemento per il tuo smartphone e per le tue giornate. Potrai sfruttarlo durante lo sport, per la salute (grazie a modalità dedicate ed al sensore per il battito cardiaco), ma non solo.

Infatti, avrai il massimo del controllo delle notifiche dal polso e potrai anche rispondere al telefono e inviare chiamate. Il wearable perfetto per chiunque possieda un iPhone.

A questo prezzo poi, si tratta di un vero e proprio affare, che puoi portare a casa a prezzo eccezionale. Per avere subito Apple Watch 3 38mm in super sconto su Amazon, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo ed approfittarne: le scorte sono limitate.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite: il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

