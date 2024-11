Apple Watch 9 GPS+Cellular: prezzo minimo storico Amazon, pochi pezzi rimasti

Black Friday decisamente anticipato su Amazon con questo sconto attivo su Apple Watch 9 GPS+Cellular, colorazione (PRODUCT) RED e cinturino Sport, che puoi acquistare al minimo storico assoluto di 378,87 euro invece di 519. Come immagini a questo prezzo sta andando a ruba, quindi ti consigliamo di sbrigarti.

Apple Watch 9: a questo prezzo è da avere

Apple Watch 9 è uno smartwatch eccezionale che ti permette di rimanere connesso ovunque tu sia, oltre ad avere un compagno affidabile per il monitoraggio di salute e sport.

Dalle prestazioni superveloci grazie al chip S9 al meraviglioso display Retina sempre attivo e ultra luminoso, con un modo innovativo per interagire con esso senza toccarlo, grazie alla versione Cellular non avrai neanche bisogno di avere il tuo iPhone a portata di mano sfruttando una connessione mobile direttamente dal tuo…polso.

Tra le funzioni per la salute citiamo il monitoraggio dei tuoi livelli di ossigeno nel sangue, la possibilità di fare un ECG quando vuoi, la ricezione di notifiche sul ritmo cardiaco e sul tuo riposo e un sensore di temperatura capace di fornirti indicazioni approfondite sul tuo benessere generale, persino quello emotivo.

Per quanto riguarda invece l’app Allenamento potrai tenere traccia di ogni movimento, con metriche avanzate per migliorare le tue performance in un’ampia gamma di sport. Non mancano infine le funzioni per la sicurezza come il rilevamento incidenti e il rilevamento cadute che possono contattare in automatico i soccorsi in caso di necessità.

Apple Watch Series 9 GPS+Cellular può essere il tuo regalo di Natale: acquistalo adesso a soli 378,87 euro invece di 509 su Amazon.