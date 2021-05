Secondo Jon Prosser – noto leaker che spesso rivela informazioni sui prodotti apple – Apple Watch Series 7 avrà un nuovo deisgn e arriveranno nuove colorazioni per la cassa.

Il design della settima generazione di Apple Watch dovrebbe essere più in linea con i canoni estetici dei nuovi prodotti del brand. Con iPhone 12 e iPad Air sono arrivate nuove colorazioni, riprese di recente dal nuovo iMac con chip M1 e destinate ad arrivare anche sul Watch Series 7.

Prosser spiega di aver avuto accesso ad alcune immagini del nuovo modello, grazie ad una fonte molto vicina alla società di Cupertino. Si parla di un design rinnovato, lo smartwatch abbandonerà le linee morbide dei precedenti modelli, a favore di bordi più squadrati. Inoltre sarà disponibile anche in colorazione verde, probabilmente simile al verde scuro di iPhone 11 Pro e Pro Max.

Per adesso non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo, attendiamo che nuove indiscrezioni confermino quanto riferito da Jon Prosser. Il prossimo Apple Watch è atteso entro fine anno e potrebbe proporre un innovativo sensore per il rilevamento del glucosio nel sangue.

Smartwatch