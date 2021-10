Apple Watch 7 è già su Amazon: ecco dove trovarlo

I nuovissimi Apple Watch 7 saranno in preordine a partire dall'8 ottobre 2021 alle 14. Ce ne saranno pochissimi a disposizione, bisognerà essere velocissimi per essere fra i primissimi ad averlo.

Per fortuna, ho scovato i link Amazon che ti permetteranno di accaparrartelo immediatamente, appena sarà possibile. Attenzione: di seguito ti lascerò in anteprima i link ai vari modelli, ma non sono ancora attivi: lo saranno nell'esatto momento in cui partiranno i preordini. Segna quello del modello che preferisci e aprilo al momento giusto.

Apple Watch 7 spunta già su Amazon

Per il momento, a disposizione sulla pagina ufficiale del prodotto (già raggiungibile) ci sono 10 modelli: 5 colori, due taglie per ognuno, tutti in edizione GPS. Infatti, il nuovo wearable del colosso cinese puoi averlo con cassa da 41mm oppure 45mm.

Le edizioni presenti su Amazon sono tutte equipaggiate con cinturino sport. Di conseguenza, il prezzo di partenza è di 439€. Di seguito, l'elenco delle versioni il cui link è già disponibile:

Trifoglio (verde): 41mm oppure 45mm;

Blu Abisso: 41mm oppure 45mm;

PRODUCT(RED): 41mm oppure 45mm;

Galassia: 41mm oppure 45mm;

Mezzanotte: 41mm oppure 45mm;

Ricorda: segnati il link dell'edizione di Apple Watch 7 che ti piace di più. L'8 ottobre, alle ore 14, le pagine saranno attive e potrai completare l'ordine del tuo nuovo wearable direttamente su Amazon. Le prime spedizioni – rapide e gratis – partiranno dal 15 ottobre.