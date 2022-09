Apple Watch 7 CROLLA a 379€ su Amazon: adesso è imperdibile

Apple Watch 7, l’eccellente smartwatch della mela morsicata, subisce un crollo di prezzo che lo rende più appetibile che mai. Complice l’arrivo del modello successivo, per il quale – a fronte di poche novità – è necessario sborsare un minimo di 509€. Quello attualmente in promozione è il modello Sport (di colore verde) con cinturino in silicone e cassa in alluminio da 41 millimetri. Non perdere l’occasione di accaparrarti il miglior assistente da polso, naturale estensione del tuo iPhone, a prezzo piccolissimo da Amazon: completa l’rodine al volo per averlo a 379€ appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Apple Watch 7: adesso è da avere

Hai una certa idea di come si usi e cosa faccia uno smartwatch? Ecco, dimenticala. Quando ti approcci a un wearable della mela morsicata, ti rendi conto di quanto siano diversi dagli altri. Innanzitutto, tu non devi fare alcunché per imparare a usarlo: sarà lui a imparare le tue abitudini e regolarsi di conseguenza, così da offrirti un’esperienza d’uso perfettamente cucita sulla tue esigenze.

Riconosce quello he fai: ti lavi le mani? Inizi a fare sport? Hai il battito cardiaco irregolare? È l’ora in cui solitamente vai a dormire? Lo riconosce in automatico ed è pronto ad assisterti, come è pronto a farlo in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dalle tue attività.

Sport, notifiche e salute gestiti in modo preciso e impeccabile. Chi prova uno smartwatch del colosso di Cupertino, difficilmente riesce a cambiare. Non perdere l’occasione di portare a casa un modello di punta, a prezzo super accessibile: completa l’ordine adesso per accaparrarti Apple Watch 7 a 379€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.