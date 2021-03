Lo smartwatch per eccellenza, il perfetto complemento di iPhone: Apple Watch 6 (40 millimetri, GPS+Cellular) ora puoi averlo al prezzo più interessante di sempre su Amazon. Con lo sconto di 110€, lo porti a casa a 429€ con spedizioni rapide e gratuite. Si tratta solo di una delle super promo che puoi trovare sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net (scoprilo a questo indirizzo!)

Apple Watch 6: prezzo scontatissimo su Amazon

Un wearable eccezionale, che non ha certamente bisogno di descrizioni per capirne il potenziale. L’edizione Cellular poi è la migliore in assoluto. Infatti, la stessa ti permette un funzionamento dell’orologio in modo totalmente indipendente dallo smartphone: potrai farne un uso stand alone, anche se il tuo iPhone rimane a casa.

Naturalmente, si tratta di uno smartwatch bravo anche a fare tutto il resto. Ad esempio, potrai affidarti a lui per la lettura delle notifiche, per l’attività sportiva (c’è ovviamente il GPS) e si tratta anche del perfetto compagno per la salute. Come dimenticare poi tutte le funzioni dedicate alla sicurezza (come il riconoscimento delle cadute accidentali).

Per approfittare subito del super prezzo presente su Amazon, e portare a casa l’esclusiva versione PRODUCT(RED) di Apple Watch 6 Sport da 40 millimetri (GPS+Cellular), tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo e completare l’acquisto prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch