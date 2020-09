Apple Watch 5 è uno smartwatch decisamente avanzato, che ti permette di gestire tantissimi aspetti dell’ecosistema della mela morsicata, direttamente dal tuo polso. Considerando che Watch 6 sia appena stato annunciato, è il momento perfetto per comprare il potente predecessore, risparmiando parecchio. Basta cercare l’offerta giusta: su Amazon, c’è la possibilità di usufruire di un doppio sconto decisamente interessante. Ecco come approfittarne.

Apple Watch 5: ottimo prezzo su Amazon

Protagonista della promozione è l’edizione Sport solo GPS, con cassa in alluminio da 44 millimetri e cinturino chiaro. Un vero e proprio gioiellino, che ti permetterà di compiere una serie di attività, oltre ad assisterti durante l’attività sportiva e prendersi cura della tua salute.

Da non sottovalutare, il recente arrivo di WatchOS 7 sui wearable della mela morsicata: una novità che rende ancora più utile Watch 5. Come anticipato, per poche ore, puoi approfittare di due sconti cumulabili: in totale, risparmierai circa 90€. Ecco come devi fare:

collegati a questo indirizzo e metti il tuo wearable carrello;

avviati al pagamento: la riduzione complessiva sarà visibile solo in quel momento.

In questo modo, come puoi leggere dallo screenshot, pagherai Apple Watch 5 solo 397€ circa invece di 489€ circa: un’occasione decisamente interessante. Ti ricordiamo che le spedizioni sono rapide e gratuite perché garantite dai servizi Amazon Prime.

Apple

Smartwatch