Apple Watch 10 ha un serio problema: difficile notarlo nei primi mesi di utilizzo

Anche i colossi della tecnologia come Apple, Google e Samsung, nonostante i rigorosi test sui loro dispositivi prima del lancio, si trovano a fare i conti con alcuni imprevisti a livello hardware. Generalmente, questi problemi vengono risolti con la sostituzione delle unità difettose o, in casi più rari, con il richiamo completo del prodotto.

Google e Samsung, ad esempio, hanno già affrontato situazioni simili. Google ha esteso i programmi di riparazione per risolvere alcuni specifici difetti, mentre Samsung è stata costretta a ritirare dal mercato il Galaxy Note 7 a causa di problemi alla batteria. Apple, invece, è rimasta quasi sempre al riparo dagli “scandali” di grande portata, ma sembra che anche il gigante di Cupertino non sia immune agli errori.

Problemi con l’altoparlante di Apple Watch 10

Negli ultimi mesi, infatti, numerosi utenti hanno segnalato un malfunzionamento legato all’Apple Watch 10, lanciato lo scorso settembre. Il difetto riguarda l’altoparlante dello smartwatch che, dopo uno o due mesi di utilizzo, inizia ad emettere un suono sempre più debole o distorto: per intenderci, quasi come se l’orologio fosse nascosto sotto un cuscino. Apple non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema: tuttavia, per diversi clienti che hanno contattato il supporto tecnico è stata garantita la sostituzione gratuita.

Su forum come Reddit e la community di supporto di Apple, le segnalazioni sono in continuo aumento. Un utente, ad esempio, ha raccontato di aver ricevuto un primo orologio difettoso a dicembre, sostituito in garanzia, per poi ritrovarsi con un secondo dispositivo che presentava lo stesso identico problema dopo poche settimane. Altri hanno descritto un suono metallico o flebile, lontano dalla qualità audio iniziale.

Cercando su Google, emergono decine di thread che parlano di questo difetto, ma al momento non esiste una soluzione definitiva. L’unica opzione per gli utenti è richiedere la sostituzione del loro Apple Watch 10, nonostante molti di essi poi si ritrovino con una seconda o addirittura una terza unità difettosa.