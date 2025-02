Apple annuncia i nuovi auricolari che monitorano la frequenza cardiaca

Apple ha svelato ufficialmente i nuovi Beats Powerbeats Pro 2, l’evoluzione dei suoi auricolari sportivi più apprezzati.

Per quanto riguarda le principali caratteristiche, merita il giusto risalto l’introduzione del monitoraggio della frequenza cardiaca.

Come funziona il monitoraggio della frequenza cardiaca con i Powerbeats Pro 2 di Apple

Questo sistema dedicato al benessere dell’utente è basato su sensori ottici a LED che emettono luce con una frequenza di 100 volte al secondo per misurare il battito cardiaco, adattando una tecnologia già impiegata nell’Apple Watch ma ottimizzata per l’uso con gli auricolari. I dati raccolti potranno essere consultati tramite l’app Salute.

Oltre al monitoraggio cardiaco, i Powerbeats Pro 2 di Apple presentano una serie di miglioramenti significativi. Il design è stato rivisto per garantire una vestibilità più comoda e sicura, con ganci rinnovati e un peso ridotto del 20% rispetto al modello precedente. Questi accorgimenti li rendono ideali per sessioni di allenamento prolungate.

Dal punto di vista dell’audio, Apple ha introdotto un trasduttore dual-layer progettato su misura e un nuovo sistema di ventilazione che promette una riproduzione dei bassi più profonda e senza compromettere la chiarezza del suono. La funzione Adaptive EQ regola automaticamente il profilo di ascolto in base alla forma dell’orecchio, mentre l’Active Noise Cancellation (ANC) si adatta in tempo reale ai rumori circostanti. È inoltre presente la modalità Trasparenza, per un isolamento parziale rispetto all’ambiente.

La batteria è un altro punto di forza: i Powerbeats Pro 2 di Apple possono durare fino a 10 ore con l’ANC disattivato (8 ore quando è attivo), più altre 35 ore grazie alla custodia di ricarica, per un totale di 45 ore. La custodia in sé è più compatta del 33% rispetto alla generazione passata e supporta finalmente la ricarica wireless: una novità per la gamma Powerbeats.

Integrati perfettamente con l’ecosistema di Apple, i Powerbeats Pro 2 offrono funzioni come l’audio spaziale personalizzato ed il supporto per Siri. Gli utenti Android, pur non beneficiando di tutte queste feature, potranno comunque usufruire di funzionalità come l’abbinamento rapido al dispositivo e gli aggiornamenti firmware tramite l’app Beats.

Disponibili nei colori Jet Black, Sabbie Mobili, Ultraviola e Arancione Elettrico, i nuovi Beats Powerbeats Pro 2 sono preordinabili sul sito ufficiale di Apple e su Amazon ad un prezzo di 299,95 €.