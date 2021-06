Secondo quanto si apprende da un recente report trapelato online, sembra che Apple stia cercando di vendere i suoi prodotti all'interno dei negozi LG in Corea del Sud.

Apple venderà iPhone, iPad e Watch negli store LG coreani?

Apparentemente il colosso di Cupertino starebbe pianificando di formare una nuova partnership con LG. Questa cooperazione farebbe sì che il primo vendesse i suoi gadget negli stori fisici del secondo in Corea del Sud.

Secondo un rapporto di BusinessKorea (emerso grazie ai colleghi di MacRumors), il gigante con sede a Cupertino vorrebbe vendere i suoi iPhone, iPad, smartwatch e altro dai negozi del produttore di elettronica sudcoreano nel suo paese d'origine. Ciò farebbe vendere terminali da oltre 400 “LG Best Shops” al dettaglio nel Paese. In particolare, questa notizia arriva dopo che LG ha recentemente annunciato la chiusura della sua attività di smartphone. In altre parole, Apple potrebbe mirare a riempire lo spazio di vendita precedentemente utilizzato da LG per commercializzare i suoi telefoni.

Ciò significherebbe che il produttore di iPhone potrebbe espandere la sua presenza nella regione, considerando che la sua attività di vendita al dettaglio è più piccola di LG. Secondo quanto riferito, le due società stanno discutendo la creazione di un angolo separato per Apple all'interno dei suoi store fisici. Questo angolo sarebbe anche gestito dai dipendenti dell'azienda o dai dipendenti di LG Best Shop che vendono prodotti Apple dopo che LG Electronics acquisirà il diritto alla vendita dei suddetti gadget.

Il rapporto ha inoltre aggiunto che entrambi i marchi sono attualmente in disaccordo sulla vendita di computer Mac. Questo disappunto è dovuto al fatto che LG vende ancora i suoi PC della linea “Gram”. Pertanto, è più probabile che entrambe le compagnie concordino sulla vendita di iPhone, iPad e dispositivi indossabili. Un portavoce di LG ha anche detto a Business Korea che “nulla è stato ancora deciso” e che la società sta “esplorando tutte le possibilità“.

