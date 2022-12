Apple vuole spostare parte della produzione dei MacBook in Vietnam

Apple dovrebbe iniziare a produrre i primi MacBook in Vietnam già dalla seconda metà del prossimo anno; a ribadirlo, un nuovo report di Nikkei Asia appena trapelato sul web.

Apple produrrà MacBook in Vietnam nel 2023

Il rapporto di fatto, cita forni interne vicine alla compagnia; secondo le indiscrezioni, l’OEM di Cupertino è pronto a lavorare congiuntamente con la filiale vietnamita di Foxconn per costruire e assemblare MacBook portatili nel suddetto paese già da maggio del 2023.

Per chi non lo sapesse, la divisione taiwanese di Foxconn ha ottenuto in passato il lasciapassare per costruire un impianto da 270 milioni di dollari in Vietnam per costruire laptop e tablet di Apple. Ora, la nuova fabbrica sarà sviluppata da Fukang Tecchnology e si troverà nella provincia di Back Jiang. Una volta che tutta la struttura sarà operativa, si ipotizza una produzione di otto milioni di device compresi fra pc portatili e iPad. Così facendo, l’OEM di Cupertino dovrebbe sopperire alle eventuali crisi future. Oltre a tablet e laptop, si vocifera che la mela possa produrre anche HomePod in Vietnam.

Come tutti sappiamo, Tim Cook sta lavorando per espandere la produzione dei suoi gadget al di fuori della linea, proprio per diversificare la catene di approvvigionamento e non ritrovarsi più come quest’anno, dove ha visto una domanda alle stelle e un’offerta così flebile da essere entrata nella storia.

L’offerta del giorno

Vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air del 2020, quello con la prima generazione del processore Apple Silicon basato su ARM. Il device è uno strumento eccezionale, sia per la produttività che per il lavoro, oltre che per l’università e la scuola. Potenza da vendere, autonomia record e leggerezza al primo posto; oggi è in sconto su Amazon a soli 969,00€ con spese di spedizione gratuite. Se lo ordinate oggi sarà a casa vostra prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.