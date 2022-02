Apple vuole concentrarsi sull'iMac Pro; e il modello base?

Non aspettatevi un iMac più grande di fascia bassa nel prossimo futuro poiché Apple si concentrerà solo sul nuovo iMac Pro; sembra che non vedremo mai un AiO della mela con SoC “base”.

iMac Pro: il 27 pollici sarà un'esclusiva premium

Nell'ultima edizione della newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha parlato molto dei nuovi computer della mela, dei nuovi chip e di quando aspettarseli. Ma c'è un Mac su cui le persone non dovrebbero avere aspettative, poiché sembra che Apple non stia sviluppando più un iMac più grande di fascia bassa.

Gurman crede che se il colosso di Cupertino rilascerà il presunto computer All in One sarà destinato solo alla fascia alta del mercato. In poche parole, non vedremo un iMac con M1/M2 da 27″.

Il giornalista di Bloomberg scrive:

Forse ad un certo punto ci sarà un iMac di fascia bassa più grande con Apple Silicon, ma sarei molto sorpreso. Se Apple avesse intenzione di lanciare un tale Mac, avrebbe potuto farlo mesi fa, forse anche lo scorso aprile insieme al rinnovamento delle dimensioni dello schermo più piccole”

Quindi, Gurman scrive alcune curiosità sul futuro di iMac Pro, che potrebbe essere lanciato “intorno a maggio o giugno“, poiché il giornalista non pensa che Apple svelerà questo computer professionale al presunto evento di marzo.

Tutte le indicazioni indicano che Apple si concentra su un iMac Pro con uno schermo più grande rispetto al modello da 24 pollici. Incorporerà i processori M1 Pro e M1 Max degli ultimi MacBook Pro di fascia alta. Se Apple diventa solo pro per l'iMac più grande, proprio come sul MacBook Pro con i suoi schermi da 14 pollici e 16 pollici, utilizzerà le dimensioni del display come un altro elemento di differenziazione “Pro” rispetto al modello di fascia bassa.

Finora, si ritiene che questo prossimo iMac Pro presenterà un display da 27 pollici con tecnologia miniLED e display ProMotion. Con i chip M1 Pro e M1 Max, Gurman afferma che è probabile che l'OEM di Cupertino adotterà colori sobri, molto probabilmente grigio siderale e argento, come fa con gli attuali laptop MacBook Pro 2021.