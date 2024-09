Apple Vision Pro 2: prezzo più economico, M5 e lancio a fine 2025?

Ming-Chi Kuo, analista di mercato specializzato nei prodotti Apple, sostiene che Apple Vision Pro 2 arriverà entro la fine del 2025. In un post su Medium, l’esperto afferma che il colosso di Cupertino starebbe preparando una produzione di massa del device per il secondo semestre dell’anno prossimo.

Il cambiamento principale riguarderà il processore con un passaggio dall’attuale M2 a quello che è ancora un non annunciato M5: un chipset che avrà la capacità di migliorare significativamente la potenza di calcolo per garantire la migliore esperienza utente Apple Intelligence.

Perché Apple Vision Pro 2 dovrebbe costare meno

L’analista fa una precisazione importante: l’esterno del dispositivo non dovrebbe differire molto da quello attuale, il che dovrebbe consentire a Apple di abbassare i costi di produzione e di conseguenza i prezzi di vendita.

Non è la prima volta del resto che si parla dell’intenzione di introdurre una versione “light” di Apple Vision Pro, ma secondo Ming-Chi Kuo non se ne parlerà per almeno due o tre anni.

In ogni caso, l’analista pensa, e in fondo non è certo una sorpresa, che Apple Intelligence sarà la chiave attorno alla quale girerà l’intera esperienza utente del Vision Pro con M5. Nello specifico, sostiene che la sfida di progettazione più grande sarà quella di creare un’interfaccia uomo-macchina decisamente più intuitiva e l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale in tal senso.