Apple vende MacBook Air M2 ricondizionati sul suo sito

Curiosamente, dopo poco più di sei mesi dal debutto dei laptop fanless di nuova generazione, ora scopriamo che Apple ha iniziato a vendere MacBook Air (2022) ricondizionati sul suo store online. Inutile dirvi che si possono fare ottii affari, visto che si possono comprare macchine a prezzi scontati.

Sappiate che ci sono diverse varianti e configurazioni tra cui scegliere ma in America, il modello base di Air con M2, CPU a 8 core, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB si porta a casa a soli 1079 dollari. Al momento in Italia manca questa opzione ma arriverà a brevissimo. Certo, non ci sono tutti i modelli, pertanto potrebbe essere una buona idea dare una controllatina di tanto in tanto per verificare la presenza di nuovi o vecchi laptop in sconto. Intanto, voi potete prenderlo scontato su Amazon a soli 1349,00€ al posto di 1529,00€.

MacBook Air (2022): è sempre un buon affare

Per chi non lo sapesse, il MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2 è stato lanciato a giugno, durante la WWDC estiva insieme al fratellino, il MacBook Pro 13″ (2022) con il medesimo chip. Il portatile non presenta più l’iconico design a cuneo che ha contraddistinto la line-up per anni, ma somiglia ai Pro da 14 e 16″, con notch sullo schermo, frame squadrato, cornici sottili, peso più leggero, porta di ricarica MagSafe e molto altro ancora.

Questo è uno dei migliori fanelss che vi siano, anche perchè non ha ventole e non fa rumore: è silenziosissimo, dispone di un sistema di dissipazione interno che è rivoluzionario e riesce a compiere operazioni complicate senza il minimo sforzo e/o problema.

Noi vi consigliamo di prenderlo oggi su Amazon a 1349,00€ anche perché le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device. In più, c’è la doppia garanzia: da un lato quella di Apple, dall’altro lato quella di Amazon stessa.

