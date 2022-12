Apple userà solo schermi OLED sui suoi device nei prossimi anni

Apple sta investendo sempre più sulla tecnologia OLED; stando a quanto afferma il fornitore di schermi mini-LED, sembra che la domanda di questi pannelli diventi sempre più flebile. Nel corso dei prossimi anni si passerà totalmente ad una nuova tipologia di display ancora più performante.

Apple: vedremo solo prodotti con schermi OLED nel prossimo futuro

Come detto, uno dei clienti che realizza mini-LED per Apple, ha detto che la domanda sta diminuendo, mentre in altri casi pare che stia aumentando (arriveranno a breve i nuovi MacBook Pro).

Il rapporto del DigiTimes cita fonti vicine alla questione che sono all’interno di Epistar, un marchio che da tempo fornisce alla mela i display mini-LED per i MacBook Pro dell’azienda.

Inoltre, un altro report emerso pochi giorni or sono, suggerisce che Samsung ora stia dando la priorità alla creazione di nuovi schermi OLED per Apple; sembra che Tim Cook voglia usare questa tecnologia speciale per i futuri modelli di iPad Pro in arrivo nel 2024 con all’interno un chip Apple Silicon M3. Questa mossa sembra aver insospettito i vari fornitori di miniLED della compagnia. Inoltre, unitamente ad un tablet con questa feature, vedremo anche un laptop premium. Il primo MacBook Air con schermo OLED arriverà nel 2024 e qualcuno suggerisce anche che ci sarà un iPhone SE (2024) con un display OLED al pari dei modelli di punta. Sono solo rumors, pertanto vanno presi con “un pizzico di sale”.

