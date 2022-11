Apple userà ancora i modem 5G di Qualcomm per gli iPhone 15

Secondo quanto si apprende in queste ore da un rapporto appena emerso sul web, sembra che Apple continuerà ad utilizzare i modem proprietari di Qualcomm per la tecnologia 5G anche sugli iPhone 15 del 2023. Il passaggio al sistema interno è ancora lontano, a quanto pare.

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Il chipmaker americano ha poi detto che fornirà la maggior parte dei chip modem per i gadget di Apple, nonostante ci fossero state indiscrezioni in passato che suggerivano proprio l’opposto. Si parlava di ordini ridotti per via del modem proprietario della mela, cosa che in realtà non si è avverata.

Qualcomm e Apple ancora partner per il 2023

In passato si diceva che Qualcomm avrebbe fornito ad Apple solo il 20% di modem 5G nel 2023; questo implicava un passaggio alla tecnologia proprietaria di Cupertino per le reti next-gen. In realtà, pare che lo sviluppo dei moduli di Tim Cook sia ancora in alto mare, pertanto la dipendenza dall’OEM americano per questi chip sembra che continuerà almeno per il prossimo futuro.

Anche Ming-Chi Kuo aveva dichiarato che Apple stava lavorando su un modem 5G ma sembrava che si fossero state complicazioni già all’epoca di questa indiscrezione (era giugno scorso). L’analista era (ed è) convinto che l’azienda di Cupertino continuerà ad usare le piattaforme di Qualcomm per un po’ di tempo.

Cook sta cercando di slegarsi dal chipmaker statunitense per via di una battaglia legale avvenuta fra i due nel lontano 2017. All’epoca aveva accusato Qualcomm di riscuotere royalties per tecnologie non proprietarie. Si diceva che la mela si stesse guardando intorno, ma in quel periodo – e anche ora – i chip 5G competitor non sembrano soddisfare i rigidi standard della società.

