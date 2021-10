Apple Unleashed: ecco dove guardare in diretta l'evento

Come guardare l'evento Apple “Unleashed” di stasera? Il secondo keynote autunnale della mela è in arrivo e si terrà stasera, lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 10:00 (Pacific Time).

Apple Unleashed: ecco tutte le informazioni disponibili

Come per gli ultimi diversi eventi della compagnia, questo sarà solo digitale e verrà trasmesso in streaming online. Si prevede che la società si concentrerà solo sui modelli MacBook Pro, gadget che molti fan stanno aspettando con impazienza.

Quando lo potremo vedere noi europei? Semplice: in base al nostro fuso orario, vi basterà collegarvi alle ore 19:00 (anche qualche minuto prima), con patatine e bevanda al seguito.

È possibile accedere al sito Web di Apple Events da qualsiasi browser Web, quindi è un'ottima opzione per qualsiasi terminale, della mela o Android/Windows. Può essere visto su un Mac, iPhone, iPad, PC o dispositivo Android e funziona su Safari, Chrome, Firefox e altri browser.

Per guardare utilizzando il sito Web Events, andate su www.apple.com/apple-events/. Potete visitare il sito ora per aggiungere un promemoria dell'evento al vostro calendario.

Come guardarlo su YouTube

La compagnia di Tim Cook prevede di trasmettere l'evento in diretta su YouTube, che è uno dei modi più semplici per guardare perché lo streaming live della piattaforma di BigG può essere visualizzato su tutte le piattaforme in cui è disponibile YouTube, dagli smartphone alle console alle smart TV.

Il segnaposto per l'evento Apple del 18 ottobre è già attivo e potete visitarlo ora per impostare un promemoria.

Insieme al sito Web di Apple Events e a YouTube, l'evento Unleashed può essere guardato direttamente tramite l'app Apple TV su dispositivi compatibili.

La società aggiunge una sezione Apple Event molto importante all'applicazione ‌Apple TV‌ il giorno dell'evento, ed è impossibile non vederla. Ricordiamo che questo software è disponibile su ‌‌‌Apple TV‌‌‌, iPhone, iPad, Mac, Roku e su alcune televisioni smart di ultima generazione.

Se non riuscite a guardare il keynote dal vivo tornate qui su Telefonino.net per vedere la copertura completa. A stasera!